Musul'da sahte zafer yıkım getirdi!

Çatışmaların sona erdiği belirtilen Musul kenti havadan görüntülendi.



Dokuz aylık bir operasyonun ardından tamamının DEAŞ'ten geri alındığı ifade edilen Musul kentinin çok büyük bir kısmı neredeyse harabeye dönmüş durumda.

Kentin yüzde 80'i yıkıldı

Kente yönelik düzenlenen hava ve kara bombardımanlarının sebep olduğu yıkım oldukça büyük boyutlarda. Iraklı yetklililer kentin yüzde 80 oranında bir yıkıma uğradığını belirtiyorlar. Altyapısı da büyük hasar gören kentin yeniden imarının hangi kaynak ile yapılacağı ve ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

16 bin sivil yaşamını yitirdi

Al Jazeera Arapça televizyonunun kendi kaynaklarına dayandırdığı rakamlara göre, kente yönelik düzenlenen operasyonda 9 bini kadın ve çocuk olmak üzere en az 16 bin sivil yaşamını yitirdi.

"4 bin sivil halen enkaz altında"

Irak Sivil Savunma kurumu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kentteki enkazın altında yaklaşık 4 bin kişinin cesedi var. Bağdat hükümeti kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre bu rakam bin 700

MepaNews