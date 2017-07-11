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Musul'da karşı saldırı başladı

Irak ordusu ve İran destekli milislerin bugün zafer ilan ettiği Musul'da gizlenmiş DEAŞ militanları ani bir saldırı dalgası başlattı.

11 Temmuz 2017 Salı 00:51
Musul'da karşı saldırı başladı

YENİAKİT.COM.TR - Irak ordusunun bugün zafer ilan ettiği Musul'da gizlenen DEAŞ'li terörisler ani saldırıya geçti. 

DEAŞ, bölgede bulunan aşiretlerinde desteği ile Meydan mıntıkasındaki Irak güçlerine saldırıdığı öğrenildi. 

Terör örgütü DEAŞ saldırıda, beşinci köprü tünelini Irak güçlerinden aldığını duyurdu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 00:51
  1. MUSUL
  2. DEAŞ
  3. musul operasyonu
  • AyAy9 dk önce
    Eceli gelen KÖPEK IRAKA Saldırır. Tarih boyunca böyle olmuştur.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 dk önce
    Bu DEAŞ, Neden Bitmiyor?
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