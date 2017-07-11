Musul'da karşı saldırı başladı
Irak ordusu ve İran destekli milislerin bugün zafer ilan ettiği Musul'da gizlenmiş DEAŞ militanları ani bir saldırı dalgası başlattı.11 Temmuz 2017 Salı 00:51
YENİAKİT.COM.TR - Irak ordusunun bugün zafer ilan ettiği Musul'da gizlenen DEAŞ'li terörisler ani saldırıya geçti.
DEAŞ, bölgede bulunan aşiretlerinde desteği ile Meydan mıntıkasındaki Irak güçlerine saldırıdığı öğrenildi.
Terör örgütü DEAŞ saldırıda, beşinci köprü tünelini Irak güçlerinden aldığını duyurdu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr