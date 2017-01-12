Musul'da iki intihar saldırısı: 3 ölü

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde peş peşe gerçekleştirilen iki intihar saldırısında 3 sığınmacı hayatını kaybetti.



Irak ordusunda görevli Tuğgeneral Ahmed el-Musavi, Şukaku'l Hudaba Mahallesinden gelen sığınmacıların arasına sızan DEAŞ mensubu 2 teröristin, kontrol noktası yakınlarında emniyet güçlerince fark edilmesinin ardından, üzerilerindeki bombayı infilak ettirdiklerini söyledi.



Musavi, çifte saldırıda biri kadın 3 sığınmacının yaşamını yitirdiğini, 8 yaşında bir çocuğun ise yaralandığını kaydetti.



Şukaku'l Hudaba Mahallesindeki asayiş ve operasyon hakkında bilgi veren Musavi, "Mahallede DEAŞ ve ordu güçleri arasında çok şiddetli sokak savaşları yaşanıyor. Doğu ve güneydoğudaki çatışma bölgelerinden kaçan çoğu yabancı teröristler, Dicle Nehri'ni kullanarak mahalleye sızmaya başladılar." ifadelerini kullandı.



Tuğgeneral Musavi, Irak ordusunun koalisyon güçlerinin hava desteğiyle, söz konusu mahalleye önümüzdeki günlerde operasyon düzenleyeceğini ifade etti.



Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kontrolü sağladığı belirtiliyor.











