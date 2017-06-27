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Musul'da DEAŞ cehennemi! Sokaklar ceset dolu

Musul’da sıkışan DEAŞ insan kalkanı ve bubi tuzaklarıyla direniyor. Irak ordusu ise bombardıman ve keskin nişancılarla ilerlemeye çalışıyor. Eski kent çevresindeki sokaklar insan cesetleriyle doldu.

27 Haziran 2017 Salı 11:22
Musul'da DEAŞ cehennemi! Sokaklar ceset dolu

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ele geçirdiği Irak'ın kuzeyindeki Musul kentini kurtarma operasyonunun sekizinci ayında son aşamasına gelinirken, DEAŞ, intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Reuters haber ajansı, Irak ordusunun DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekâtta eski kent bölgesindeki kritik öneme sahip El Faruk bölgesini ele geçirdiğini duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşlarıysa Musul'un kalabalık bir nüfusa sahip eski kent bölümünde insanları kalkan olarak kullanan DEAŞ'tan kaçamayan 100 binden fazla kişi olduğu tahminini yapıyor.

YÜZDE 70 KONTROL ALTINDA

Iraklı yetkililer, örgütün eski kentte 2.5 kilometrekarelik dar bir alana sıkıştığını, ancak DEAŞ'ın bölgedeki insanları kalkan yaparak karşı saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Yerel kaynaklar, pazar günü itibariyle Musul'un yüzde 70'inin DEAŞ'tan temizlendiğini ancak eski kent çevresindeki sokakların yoğun çatışmalar nedeniyle insan cesetleriyle dolu olduğunu aktarıyor.

BİNLERCE İNSAN YARDIM BEKLİYOR

İngiliz BBC televizyon kanalı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin pazar günü Musul'da yaklaşık 20 hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. DEAŞ'ın hava operasyonlarına karşı iki saldırı ve 4 günde 80 intihar saldırısı düzenlemesine rağmen ilerleyişlerini sürdürdüklerini söyleyen Iraklı Korgeneral Raid Cevdet, operasyonun amacına ulaşmasına 600 metre kaldığını açıkladı.

Başta çocuklar olmak üzere aç, susuz ve tedaviye muhtaç binlerce insanın kaderlerine terk edildiğini, 100 kişininse kaçarak eski kentin batısında hükümet kontrolündeki noktalara sığındığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:22
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