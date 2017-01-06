'Musul'da ciddi ilaç sıkıntısı var'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla birlikte Erbil ve Duhok kentlerindeki hastanelerde ciddi ilaç sıkıntısı yaşandığını belirtti.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halis Kadir, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başlamasından sonra, çatışmalarda yaralı sayısının artması ve sığınmacı akınından dolayı hastanelerdeki ilaç stoklarımız tükenme noktasına geldi." ifadelerini kullandı.



IKBY'deki hastanelerde son iki yıldır çeşitli nedenlerle ilaç sıkıntısı çekildiğini dile getiren Kadir, özellikle Musul operasyonundan sonra bu durumun ciddi boyuta ulaştığını söyledi.



Bölgedeki ilaç sıkıntısının ilk defa 2014 yılında görüldüğünü aktaran Kadir, "Ülke genelinde meydana gelen terör olaylarından dolayı ani şekilde yaşanan göç dalgası ilaç talebini artırdı. Bu talebin karşılanması için ilaç alımının artırılması gerekiyordu ancak ekonomik kriz nedeniyle yeterli alım yapılmadı. Bu iki faktör, göç dalgası ve ekonomik kriz ilaç sıkıntısının zeminini oluşturdu." dedi.



Bakanlık Sözcüsü Kadir, Musul kent merkezinin doğu bölgesinde yaşanan sokak çatışmalarından dolayı her gün yüzlerce yaralının Erbil ve Duhok'taki hastanelere sevk edildiğine dikkati çekerek, acil servislerde ve ilk müdahalede kullanılan ilaçların temininde zorluk yaşadıklarını ifade etti.



"Merkezi hükümetin ilaç yardımı yetersiz"



Bağdat hükümetinin Erbil'e yeterli miktarda ilaç göndermediğine de değinen Kadir, şunları kaydetti:



"Irak merkezi hükümeti, ilaç yardımında bulunuyor ancak ihtiyacı karşılayacak seviyede değil. İlaçları buradaki yerel veya uluslararası şirketlerden temin ediyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak aylık yaklaşık 2 buçuk milyon dolarlık kaynağı ilaç alımına harcıyoruz. Geçen yıl 30 milyon dolarlık harcama yapıldı."



Irak ordusu ile Peşmerge güçleri tarafından geçen yıl 17 Ekim'de başlatılan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, ağırlıklı olarak kentin doğu bölgesinde sokak çatışmaları şeklinde devam ediyor.



Irak hükümeti yetkilileri sokak çatışmalarında hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.