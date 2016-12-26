Musul'da 7 asker öldü, 4 asker yaralandı

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Irak güçlerinden Tuğgeneral Muhenned Nureddin, yaptığı açıklamada, DAEŞ mensubu bir intihar eylemcisinin örgütten kurtarılan Et-Temim Mahallesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini, ardından da 40 militanın bölgedeki askerlerle çatışmaya girdiğini söyledi.

Irak güçlerinin uluslararası koalisyonun havadan verdiği destekle saldırıyı püskürttüğünü ifade eden Nureddin, çatışmalarda 7 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti. DAEŞ militanlarından ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan, Irak ordusuna bağlı 9. Tümen'de Binbaşı Muhammed Cevad ise Irak güçlerinin, Musul'un güneydoğusundaki Dumiz, Sumer ve Es-Selam mahallelerine doğru ilerlediğini kaydetti. Cevad çatışmalarda bazı askerlerin yaralandığını, DAEŞ tarafında can kayıpları olduğunu ifade etti ancak sayıyla ilgili bilgi vermedi.