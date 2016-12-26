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Musul'da 132 bin sivil evini terk etti

Terör örgütü DAEŞ'in işgali altındaki Musul'dan 132 bin sivilin evlerini terk ettiğini açıklayan El-Caf, bu sayının 350 bine ulaşabileceğini belirtti.

Musul'da 132 bin sivil evini terk etti
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:45
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, verdiği mülakatta, yaklaşık iki yıldır DAEŞ'in işgali altında bulunan ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'un kurtarılmasına yönelik operasyon nedeniyle evlerini terk ederek sığınmacı durumuna düşen sivillerin sayısı, mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte yaşanması muhtemel yeni göç dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Musul operasyonunun başladığı günden bu yana kentteki sivillerin kaçışının devam ettiğini kaydeden Caf, "Çoğunluğu kentin doğu kesimlerinden olmak üzere, Musul'dan kaçan sivillerin sayısı 132 bine ulaştı" dedi.

Irak merkezi hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Musul'un güvenli çevre bölgelerinde kurulan kamplara sürekli lojistik destek temin edildiğini aktaran Caf, kampların içerisinde şu ana kadar güvenlik ve büyük bir sorunla karşılaşmadıklarını anlattı.

İÇ GÖÇMEN SAYISI ARTABİLİR

Musul'daki askeri operasyonun gidişatına göre önümüzdeki süreçte kentten yeni büyük göç dalgalarının olabileceğini ifade eden Caf şunları söyledi:

"Operasyon başlamadan önce tahminlerimiz yaklaşık 500 bin sivilin kenti terk edeceği yönündeydi. Şu ana kadar bu sayının sadece yüzde 25'i evlerini terk etti. Önümüzdeki süreçte çatışmaların şiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin iç göçmen olma ihtimali var. Elbette bu bir tahmindir. Bu sayı askeri operasyonun gidişatına göre değişebilir. DAEŞ, Musul kent merkezinin çoğunluğunu elinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanında Telafer, Baac ve El-Hazar ilçeleri de örgütün elinde. Söz konusu bölgelere yapılacak muhtemel bir operasyonda, sığınmacı sayının artması mümkün."

 
EtiketlerırakmusulDAEŞOrtadoğu Haberleri
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