Musul'a dönen sivillerin sayısı 253 bine ulaştı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul kent merkezine dönen sivillerin sayısının 253 bine ulaştığını bildirdi.



Bakan Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana evlerine dönen iç göçmenlerin sayısı 253 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Musul başta olmak üzere Irak genelinde yerlerinden olan sivillerin dönüşünün önündeki engellerin kaldırılmaya çalışıldığını dile getiren Caf, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve buralara temel hizmetlerin götürülmesi için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında 900 bin sivilin evini terk ettiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.

Kaynak: AA