Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Musul'a DEAŞ baskını...

Irak ordusu, Peşmerge ve İran'a bağlı terör örgütü Haşd-i Şabi'nin ele geçirdiği Musul'da terör örgütü DEAŞ karşı saldırılarına devam ediyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:05
Musul'a DEAŞ baskını...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Irak ordusu, Peşmerge ve İran'a bağlı terör örgütü Haşd-i Şabi'nin 9 aydır ''mezhepçi'' katliamlarına sahne olan Musul'da ''zafer'' ilan edilmesine karşı kentte gizlenen Terör örgütü DEAŞ hücreleri zaman zaman bölgedeki Irak güçleri ile şiddetli çatışmaya giriyor. 

Terör örgütü DEAŞ Kentin eski şehr bölgesinde girdiği çatışmalarda 5 Irak askerini öldürürken, DEAŞ teröristlerinin bölgeden kaçarak yeniden saklandığı ifade edildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:05
  1. musul
  2. deaş
  3. çatışma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musul'a DEAŞ baskını...
    1. Musul'a DEAŞ baskını...
    2. Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
    3. Sırbistan'da camiler Türkiye için doldu
    4. Katiller Cobar'ı boğmak istiyor!
    5. Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı..
    6. Suriye sokaklarında şehit Türk..
    7. Sınırda askeri hareketlilik!
    8. Fırat Kalkanı bileşenlerinden yeni ordu
    9. Hezimet Rus kameralarına yansıdı!
    10. Muhalifler: Ateşkesi tanımıyoruz
    11. İran'a Suriye'den 4 Tabut daha
    12. Afganistan'da ABD katliamı!
    13. Kerkük 15 Temmuz için sokaklarda!
    14. ABD'yi fareler bastı! 32 milyon dolar..
    15. Bu oyun İsrail'in sonu olacak!
    16. Erbakan Hoca öyle şeyler söylemiş ki...
    17. Galatasaray taraftarından protesto
    18. Saba Tümer'e intihar şoku!
    19. “Hainlerin hainliğini unutturmamamız..
    20. Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını..
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı
    Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Darbeci teröristler jandarmaya saldırdı!
    Darbeci teröristler jandarmaya saldırdı!