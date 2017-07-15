Musul'a DEAŞ baskını...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Irak ordusu, Peşmerge ve İran'a bağlı terör örgütü Haşd-i Şabi'nin 9 aydır ''mezhepçi'' katliamlarına sahne olan Musul'da ''zafer'' ilan edilmesine karşı kentte gizlenen Terör örgütü DEAŞ hücreleri zaman zaman bölgedeki Irak güçleri ile şiddetli çatışmaya giriyor.

Terör örgütü DEAŞ Kentin eski şehr bölgesinde girdiği çatışmalarda 5 Irak askerini öldürürken, DEAŞ teröristlerinin bölgeden kaçarak yeniden saklandığı ifade edildi.

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