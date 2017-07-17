Musul tarihi boyunca böyle zulüm görmedi!

Irak'ın Musul kentinde heryerde zulüm var. Kadınların kocalarının yanında ırzlarına geçilirken, yaşlılara hayvan taklidi zorla yaptırılırken, gencecik çoçuklar uçurumdan atılırken ve bu yazdıklarımızın hepsinin ispatı ve delili varken, Dünya sessiz.

Yıkılmış bir şehirden geriye kalanlar sadece beton duvarlar değil, o beton duvarların arasında bir saat sonrasını tahmin edemeden yaşayanlar. ''DEAŞ nereden çıktı diye milyonlarca insan birbirine sormuştur bu soruyu? bu sorunun cevabını o coğrafyayı takip edenler artık verebiliyor.

2003'te ABD askerlerinin Irak'lılara yaptığını şimdi Irak'ın İran'lı askerleri Musul'lulara yapıyor. Çoçuklarının gözleri önünde baba'larını sokak ortasında infaz ediyor. Yıl 2017 çok değil! 10 yıl sonra bu çoçuklar DEAŞ'in üyelerinden çok daha acımasız bir halde bu coğrafyada ortaya çıkarlarsa şaşırmayın, babalarının gözleri önündeki infazları değil, 10 yılda 100 yılda unutmaz bu çocuklar.

Musul'un görüntülerini havadan verirken yıkık bir şehir geliyor karşımıza:

Bu yıkılmış harabe şehirin sokaklarında nelermi yaşanıyor, yukarıdan bakarken sanki yaşam yok diyen bu şehrin sokaklarında işte bunlar yaşanıyor.

ıslahhaber