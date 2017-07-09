Musul operasyonu tamamlandı!

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda artık sona gelindi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Musul'un merkezine geldi. İbadi burada askerleri kutladı.

"TELAFER İÇİN DE OPERASYON BAŞLATILACAK"

Öte yandan Eski Musul'da devam eden operasyonlar hakkında bilgi veren General Cevdet, "Musul'dan hemen sonra Telafer için kurtarma operasyonu da başlayacaktır." dedi.

3 YILDIR KURTARILMAYI BEKLİYORLARDI

DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.

Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç DEAŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

OCAK AYINDA DOĞU MUSUL TAMAMEN TEMİZLENMİŞTİ

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin DEAŞ'lının olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor. İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor.

SİLAH SESLERİ SEYREKLEŞTİ

Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti. Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi. Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın DEAŞ'a karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile. Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.