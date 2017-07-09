Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Musul operasyonu tamamlandı!

Musul operasyonunda sona gelindi. Irak Başbakanı İbadi Musul'un merkezine gelerek askerleri kutladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:25
Musul operasyonu tamamlandı!

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda artık sona gelindi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Musul'un merkezine geldi. İbadi burada askerleri kutladı.

"TELAFER İÇİN DE OPERASYON BAŞLATILACAK"

Öte yandan Eski Musul'da devam eden operasyonlar hakkında bilgi veren General Cevdet, "Musul'dan hemen sonra Telafer için kurtarma operasyonu da başlayacaktır." dedi.

3 YILDIR KURTARILMAYI BEKLİYORLARDI

DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.

Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç DEAŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

OCAK AYINDA DOĞU MUSUL TAMAMEN TEMİZLENMİŞTİ

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin DEAŞ'lının olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor. İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor.

SİLAH SESLERİ SEYREKLEŞTİ

Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti. Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi. Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın DEAŞ'a karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile. Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:25
  1. Operasyonunda
  2. Mutlu
  3. Son!
  4. İbadi
  5. Kent
  6. Merkezine
  7. Girdi haberler haberi haberleri HABER HABERLER
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    1. Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    2. BBP'den 15 Temmuz etkinlikleri..
    3. Erzincan’da askeri araca hain saldırı!
    4. İşte Bosna Savaşı'nın "ithal haçlı..
    5. CHP'nin yürüyüşüne Türk bayrağı..
    6. Çok şaşıracaksınız! İşte halı..
    7. En borçlu kulüpler açıklandı!
    8. Musul operasyonu tamamlandı!
    9. Beşiktaş taraftarı Diego Costa için..
    10. Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin..
    11. İşte WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    12. Sosyal medyada Sneijder savaşı
    13. Olayların dinmediği Hamburg'a ithal..
    14. 'Diriliş Ertuğrul'un müziğine Arapça..
    15. Bu yöntemler büyük kolaylık sağlıyor!
    16. Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği..
    17. Yaz aylarında parfüm sıkmayın! Çünkü...
    18. İncirlik'te askeri hareketlilik!
    19. İstanbul Valisi'nden CHP mitingi..
    20. Merkel'den Putin'e 'bir sus artık'..
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor