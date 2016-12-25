Musul operasyonu tamamen durdu

DAEŞ bahanesi ile başlayan ve ''Hz Hüseyin'nin intikamını alacağız'' ifadeleri ile mezhepçi bir savaşa bürünen Musul operasyonu fiyasko ile sonuçlandı

Irakın Musul kentini özgürleştirmek adı altında onlarca ülkeden 30.000'den fazla asker geldi, koalisyon uçaklarının havadan ağır destek vermesine rağmen daha şehrin girişine kadar gelen başta Haşdi-şabi milisleri dünyaya Musul'u verdik imajı vermeye çalıştı.



Çok geçmeden Terör örgütü DAEŞ yayınladıkları görsel resim ve videolarla Musula bilinçli olarak girmelerine müsade edilip içeride hedeflerin tamamını yok ettiğini açıkladı. Musul operasyonunda çok kısa bir zaman geçmesine rağmen Irak ordusu, Bölgesel kürt yönetimi ve Haşdi-şabi çetesi milis güçlerinin neredeyse %30'luk bir bölümünü kaybetti geriye kalanlar ise piskolojik olarak savaşta çöktü.



ıslahhaber