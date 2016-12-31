Musul, ikinci Halep oluyor

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ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak ordusuna destek amaçlı yapılan bir hava saldırısında bir hasteneyi vurdu. Hastanenin otoparkında bulunan DAEŞ’e ait bir kamyonetin hedef alındığı saldırıda çok sayıda sivil kayıp olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarını taşıyan kamyonetten SPG9/RPG roketatarlarıyla ateş açıldığı ve militanların silahları tekrar doldurup bulundukları yerden uzaklaşmadan kamyonetin koalisyon uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi. Öte yandan Belediye Başkanı Abdussettar El Hebu, DAEŞ’den alınan doğu yakasındaki mahallelerin yarısının harabeye döndüğünü belirtti.

Musul’un doğu ve batı yakalarında toplam 183 mahallenin bulunduğunu aktaran Hebu, Irak ordusu tarafından 17 Ekim tarihinde başlatılan kurtarma operasyonunda sadece doğu bölgesindeki mahallelerin bir kısmında kontrolün sağlandığını ifade etti. Hebu, “Doğu bölgesindeki kurtarılan mahallelerin yarısı çatışmalar ve patlamalardan dolayı harap vaziyette, zararın 7 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.