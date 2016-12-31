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Müsteşar Yusuf Tekin'den şok iddia: 2013'te bir bakan beni çağırıp...

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakanın kendisine 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' dendiğini açıkladı.

Müsteşar Yusuf Tekin'den şok iddia: 2013'te bir bakan beni çağırıp...
Eklenme: 31 Aralık 2016, 10:55
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Milli Eğitim BakanlığıMüsteşarı Yusuf Tekin, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sorunlar ve Sorumluluklarımız" konferansında konuşma yaptı.

Tekin konuşmasında, 28 Şubat sürecinde idealist Müslüman gençlerin bir köşeye atıldığını ve 28 Şubat'ın oluşturduğu tahribatın hala bütün etkileriyle devam ettiğini söyledi. Konuşmasının 28 Şubat ile ilgili bölümünde, 28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını da iddia eden Tekin, '28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler. Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ'ye ihale edilen alanlardan bir tanesi' ifadelerini kullandı.

'2013'DE BİR BAKAN TARAFINDAN...'

Tekin, konuşmasının devamında önemli bir iddia da daha bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatarak şöyle devam etti: "Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."

HATIRLATMA

Tekin'in söylemleri sebebiyle tehdit edildiğini belirttiği 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturuyordu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.

 
EtiketlerMilli Eğitim BakanlığıMüsteşarı Yusuf TekinFetullah Gülen
HABER YORUMLARI
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Yildirim kemal

Ey saying tekin sen ne model insanin neden burdan o hainlerin isimlerini vermiyorsun unutma yanliz Allah insan omrunu verir sen neden korkuyorsunda bu hain isimleri aciklamiyorsun bu isimleri aciklamadigin icin sense hainsin bunu Boyle bile sense hainsin acikla isimleri korkma yanliz Allah senin omrumu bellirler fetocular degil

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ismail

niye sadece donemin milli eğitim bakanlarından şuphe ediyorsunuz bence reis hariç hepsi olabilir

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Mesut Sarp

Böyle öznesi saklı, kişileri zan altinda konuşmalar yapacagına adam gibi gider suc duyurunu yapar adaletin gercekleşmesine yardım edersin. Zaten bilipte susanlar ve işbirligi yapanlar bunca ölü ve mutsuz ailelere neden olmadılar mi! Üstelik bi de bakansın....

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Ahmet öz

Bakanınismini açıklamak boynunuzun borcudur.

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Ahmet öz

Bakanınismini açıklamak boynunuzun borcudur.

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hercai

Tehdit eden yaÖmer Dinçer ya da NabiAvcı.Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avci geldigine gore, tehdit eden kisi de Ömer Dinçer' dir.

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İbrahim koç

Kim olduğunuda açıklasanıza.

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Teyyo

 Madem bir bakan diyorsun neden ismini söylemiyorsun. İki akp li bakanı töhmet altında bıraktın. Hangisi?

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