Müşterisini dinledi, kazançlı çıktı

Yaygın mağaza ağının yanısıra online - mobil satış kanallarıyla yatırım hamlesine devam eden devam eden Teknosa, bir günde dört mağaza birden açtı. İstanbul’da Vadistanbul ve İstanbul Hilltown’da İzmit’te 41 Burda ve Eskişehir’deki Espark AVM’de yeni mağazalarını açan şirketin ülke genelindeki toplam mağaza sayısı 205’e ulaştı.



Yeni nesil mağazalar



Vadistanbul Teknosa mağazası açılışına katılarak ‘Yatırıma devam’ mesajı veren Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Yepyeni bir anlayışla tasarlanmış, ürün çeşitliliğini, hizmetleri ve deneyimi bir arada sunan, bugün açılışlarını yaptığımız tarzda mağazalarımızı artık daha çok göreceksiniz. Sektöründe ilklerin markası olan Teknosa, yeni nesil perakende uygulamalarına da öncülük edecek” dedi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da, “Herkes için Teknoloji felsefesiyle teknolojiye erişimi artırmaya perakende kanalında liderlik ediyoruz. Bugün açtığımız 69 ilde 205 mağaza ile Türkiye’nin en yaygın teknoloji perakende zinciriyiz” dedi.



‘Beklentilere cevap veriyoruz’

‘’Müşteriler artık sadece almak değil, yapmak ve deneyimlemek de istiyor’’ diyen Gürcan, ‘’Bugün açtığımız yeni nesil mağazalarımız, müşterilerimizin merak ettikleri ve satın almak istedikleri ürünü rahatça incelemelerini, deneyimlemelerini sağlayacak. Ziyaretçilerimizin kendilerini sıcak bir atmosferde hissedecekleri ve ürünlerle daha yakın temasta bulunabileceği “teknoloji deneyim üssü” konseptindeki mağazalarımız ile müşterilerimizin içeride daha fazla vakit geçirmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’de perakende sektöründe de ilk olacak yeni uygulamalar deniyoruz. Önümüzdeki dönemde mağazalarımızı müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda yenilemeye ve çoklu kanal stratejimize uygun olarak yeni konsept mağazalar açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Online satışta rekor kırdı

Online satış kanalı teknosa.com ile geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 40 ile rekor büyüme kaydeden Teknosa yönetimi, 9 aylık kârının 18 milyon liraya ulaşması karşısında yıl sonu hedeflerini revize etti. Şirket, perakende için canlı geçmesini beklediği son çeyrekte 1 mağaza daha açmayı planlıyor.