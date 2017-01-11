Müşterinin restoranda bıraktığı not şok etti

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Kelly Carter adındaki siyahi kadın, hesap fişinin üzerinde bulduğu ırkçı notun internette paylaşılmasının ardından müşterilerden büyük destek gördü.

BBC'ye konuşan restoranın sahibi Tommy Tellez, insanların restorana uğrayarak Carter'a bahşiş bıraktığını, bunun yanında bir yardım kampanyası kapsamında siyahi garson için 300 dolardan fazla para toplandığını anlattı.

Anita's New Mexico Style adlı restoranın düzenli müşterileri, Carter'a sarılmak ve destek vermek için restorana uğramaya başladı.

Restoran çalışanlarının asgari ücretin altında maaş aldığı ABD'de, aradaki farkı kapatmak için bahşiş bırakmak bir gelenek.

Hesap fişinin üstündek notu bulan garson Kelly Carter, çifte memnuniyetle yeniden hizmet edeceğini söyledi.

Kelly Carter ise, notu bırakan 20'li yaşlarındaki beyaz çifte tekrar hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Carter, "Bir tane nefret notu beni durduramaz. Kollarım onlara halen açık" dedi.

Carter ayrıca, notu yazdığını düşündüğü adam hakkında "Sorun onda, bende değil. Sadece kendisine zarar verebilir. Beni ancak daha güçlü kılar" dedi.

Müşteriler garsona destek olmak amacıyla ona sarılmak için restorana uğramaya başladı.

Restoranın sahibi Tommy Tellez de garsonun durumu çok iyi idare ettiğini ve yeniden gelmeleri halinde çifte hizmet etme isteği konusunda ona katıldığını belirtti.

"İki yanlış bir doğru yapmaz" diye konuşan Tellez, notun "dehşet verici, umut kırıcı ve çirkin" olduğunu ifade etti.