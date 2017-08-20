Müşteri öldürülen restoran sahibine gözaltı

İddiaya göre, 18 Ağustos'ta Serik ilçesi Belek Beach Park tesislerinde bulunan bir restoranda eşi ve 2 arkadaşı ile yemek yiyen taksi şoförü Yahya Zağlı (28), 700 liralık hesaba itiraz edince restoran çalışanları ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoran çalışanları tarafından darbedilen Zağlı, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanarak Serik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Başında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen Zağlı, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Zağlı'nın cenazesi, bugün öğle namazından sonra 300 civarında taksici esnafının katılımıyla Cumalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.