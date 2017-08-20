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Müşteri öldürülen restoran sahibine gözaltı

Antalya'da, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için iş yerinin çalışanları tarafından darb edildiği ileri sürülen ve yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksici, meslektaşlarının da katıldığı törenle toprağa verildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:44
Müşteri öldürülen restoran sahibine gözaltı

İddiaya göre, 18 Ağustos'ta Serik ilçesi Belek Beach Park tesislerinde bulunan bir restoranda eşi ve 2 arkadaşı ile yemek yiyen taksi şoförü Yahya Zağlı (28), 700 liralık hesaba itiraz edince restoran çalışanları ile tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoran çalışanları tarafından darbedilen Zağlı, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanarak Serik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Başında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen Zağlı, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Zağlı'nın cenazesi, bugün öğle namazından sonra 300 civarında taksici esnafının katılımıyla Cumalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 20:44
  1. Antalya restorand cinayeti
  2. hesaba itiraz
  3. Antalya hesaba itiraz
  • ANKA YEŞİL DEVRİMANKA YEŞİL DEVRİM1 sa önce
    ALLAH . BELANIZIVERSİNADİCANİLERCEHENNEMDE. YANIN BAĞNAZ ŞEYTANLAR.
  • hercaihercai1 sa önce
    Restoranin ismi yabanci, fiyatlar Monaco cinsinden! 700 lira ustelik? Boyle kazik nerde gorulmus?Gozalti degil, 40 yil hapis yatmasi lazim bu kostebeklerin, calisani da patronu da!
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