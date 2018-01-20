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Muş'taki kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Muş'ta, yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan Hamit Kaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
Muş'taki kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana geldi. Hatay'dan Muş'a giden Adnan Öletaş yönetimindeki 'Lider Muş' firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu.

Kazada yolcular Osman Aslan, Turgut Deniz, Memik Gökşin, Yaşar İpek, Hamza Karabalık ve İbrahim Eren yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı, Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, cenazeler memleketlerine gönderildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan yolculardan Hamit Kaya, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Hamit Kaya'nın cenazesi Bulanık ilçesine gönderilecek. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
  1. muş
  2. kaza
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