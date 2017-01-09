Mustafa Yumlu Akhisar yolunda

Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Trabzonspor'da Mustafa Yumlu'nun, Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor ile anlaştığı öğrenildi.
Fanatik'te yer alan haberde; 29 yaşındaki savunma oyuncusunun kendisini Akhisarsporlu yapacak imzayı iki gün içerisinde atacağı ifade edildi.
Mustafa Yumlu transferinin Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takasında kullanılacağı aktarıldı.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:40
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Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Trabzonspor'da Mustafa Yumlu'nun, Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor ile anlaştığı öğrenildi.