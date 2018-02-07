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Mustafa Tutkun, Türk Kızılayı'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrılan Mustafa Tutkun, Türk Kızılayı'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
Mustafa Tutkun, Türk Kızılayı'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Mustafa Tutkun, 14 Haziran 2011 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü görevine getirilmişti. 23 Ocak 2012 tarihinde ise Vakıf Genel Müdürü Yardımcısı olan Tutkun, 2016 senesinde genel müdür olmuştu.

9 Mayıs 2016 senesinden itibaren genel müdürlüğünü yaptığı vakıftan 31 Ocak'ta ayrılan Mustafa Tutkun, Türk Kızılayı'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Edinilen bilgiye göre Tutkun, görevine önümüzdeki hafta başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tutkun, "Ülkemizin güzide kurumlarından Türk Kızılayı'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz İnşallah. Dua ve desteklerinizi beklerim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:36
  1. Mustafa Tutkun
  2. Türkiye Diyanet Vakfı
  3. Türk Kızılayı

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  • AliAli56 dk önce
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