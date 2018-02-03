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Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na katıldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:11
Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!

Kentsel dönüşüm projelerinin masaya yatırıldığı konferansta konuşan Tuna, büyükşehirlerin silüetini değiştiren yüksek binaları eleştirdi. Tuna, “Çok yüksek binalarla şehri boğmamak gerekiyor. Buna dönüşüm denmez, felaketin habercisidir” dedi.

Ankara'da düzenlenen konferansta; gayrimenkul sektöründe hizmet veren sektör temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bir araya geldi. İmar ve dönüşüm projelerinin yıllar önce İmar İskan Bakanlığı aracılığıyla tek elden yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Tuna, şunları söyledi:

BURALARI APARTMANLARLA DOLDURDULAR

“O yıllarda tüm ülkenin imar çalışmaları bakanlık aracılığıyla yapılıyordu. Bakanlık, neye karar verirse şehirlerde o uygulanırdı. Bunun en bariz örneği ise Ankara Yenimahalle' de ki Demetevler Mahallesidir. Burası o zamanki İmar İskan Bakanlığı'nın hatasından oluşmuştur. O zamanlar o bölgenin gelişmesi gerekli görülmediği için imar verilmemiştir. Ankara'ya göç edenler ise konut ihtiyaçlarını buradan sağlamışlardır. Vatandaşlar elinde ne kadar demir varsa o kadar da kat çıkmış. Şimdi Demetevler bölgesi 8 katlı, 10 katlı, 12 katlı ruhsatsız, iskansız binalarla doludur. Arsası da kendine ait değil üstelik. Tabiri caizse buraları apartman gecekondular ile doldurulmuştur. 70'li yılların en önemli hadiselerden biri budur.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tuna, kentsel dönüşüme yönelik çözüm önerilerini de, “Olay sadece fiziki yapıların düzeltilmesi şeklinde düşünülmemelidir. Bunun sosyal ve ekonomik boyutlarının da ele alınması gerekir. Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan insanlar yok farz edilmemeli. O bölgede yaşayan insanların da hayatlarını normal şartlarda idame ettirecekleri konutlara sahip olmaları gerekir” diye sıraladı.

Kentsel dönüşüm projelerinde üretilecek konutların çevreye uygun ve çok yüksek olmaması gerektiğini belirten Tuna, “Çok yüksek binalarla şehri boğmamak gerekiyor. Örneğin bir binada risk var vatandaşlar yıkılmasını istiyor. Tamam bu binayı yıkayım ama müteahhit yüzde 50 vereyim,10 katlı bina olsun yarısını alayım diyor. Şimdi buna dönüşüm denmez, bu başka bir felaketin habercisidir. Bu bir dönüşüm olmaz. Tüm bunları değerlendirerek, o çevreye uygun yapılaşmaların planlaması gerekiyor. Rant esas olmamalı” dedi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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