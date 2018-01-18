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Mustafa Pektemek'ten flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlıların tek golünü atan Mustafa Pektemek flaş açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 02:15
Mustafa Pektemek'ten flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olduğu ve ilk maçtaki 4-1'lik skorun avantajı ile çeyrek finale çıktığı maçın ardından Mustafa Pektemek açıklamalarda bulundu.

Maçtaki tek golü atan Mustafa, "Kampın yorgunluğu biraz vardı. Kendimizi lige iyi şekilde hazırlamak istiyorduk. İlk maçın avantajı da vardı, onu da biliyorduk. Biz Beşiktaş'ız, kazanmak istiyorduk aynı zamanda. Son dakikalarda aksilik yaşadık. Umarım önümüzdeki maçlarda böyle durumlara düşmeyiz. Kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Yeni santrafor arayışları için görüşleri sorulan golcü isim, "Santrafor haberlerine gelelim. Beşiktaşlıyım ve ilk geldiğimden beri böyle haberler oluyor. Rekabet üst düzey burada. Her zaman mücadele ediyorum. 3. sene Şenol hocayla ve takım başarılı gidiyor. Ben de kendimi hazır tutuyorum. Bu takımın parçasıyım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 02:15
  1. mustafa pektemek
  2. beşiktaş
  3. osmanlıspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası
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