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Mustafa Pektemek'te son dakika!

Başakşehir, Kara Kartal’ın kapısını çaldı ve “850 bin Euro’yu biz ödeyelim, Pektemek 1 yıl daha bizde oynasın” dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:45
Mustafa Pektemek'te son dakika!

Geride kalan sezonda Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı yapan Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı takımdan kiraladığı Mustafa Pektemek’ten ciddi katkı aldı. Öyle ki Kartal’da geçirdiği 5 sezonda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yalnızca 117 maça çıkıp 20 gol, 10 asistle oynayan Mustafa, turuncu-lacivertli ekipte geçen tek sezonunda ise 43 resmi karşılaşmada sahaya çıkıp 9 gol, 5 asistle mücadele etti. 
 
Pektemek'in Beşiktaş’taki sözleşmesine göre geçen sezon yıllık ücreti 1.6 milyon Euro’ydu. Bunun yarısını siyah-beyazlılar, yarısını da Başakşehir ödedi. 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon ise yıllık garanti ücreti 1.7 milyon Euro olacak. Golcü oyuncudan memnun olan Başakşehir, Kartal’ın kapısını yine çaldı ve “850 bin Euro’yu biz ödeyelim, Mustafa Pektemek 1 yıl daha bizde oynasın” teklifini sundu.

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Ancak bu öneriye Beşiktaş sıcak bakmadı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Mustafa’nın maliyetinden bu yaz döneminde kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, “Mustafa’yı ya bonservisiyle alın ya da yıllık ücretinin tamamını karşılayın” yanıtını verdi. 

Kaynak: Şampiy10

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:45
  1. Mustafa Pektemek
  2. medipol başakşehir
  3. Beşiktaş
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