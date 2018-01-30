Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş’ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic’i Konyaspor’a satan Göztepe devreye girdi.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yalnızca 1 lig maçında 2 dakika forma giyebilen Pektemek’in sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe’de forma giymesi bekleniyor. Transfer bugün netlik kazanacak.