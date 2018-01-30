Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş’ta bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Mustafa Pektemek, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralanıyor.30 Ocak 2018 Salı 10:41
Beşiktaş’ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic’i Konyaspor’a satan Göztepe devreye girdi.
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yalnızca 1 lig maçında 2 dakika forma giyebilen Pektemek’in sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe’de forma giymesi bekleniyor. Transfer bugün netlik kazanacak.