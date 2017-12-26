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Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı

Mersin'in Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ne yerleştirilen Mustafa Kemal heykeli kortej eşliğinde traktörle taşındı.

26 Aralık 2017 Salı 16:59
Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı

Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 ayda yaptırılan heykel için Kuvayi Milliye Caddesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Mustafa Kemal heykeli ilçenin en işlek merkezinde dolaştırıldı.

MHP'li Belediye Başkanı Hamit Tuna, heykelin, belediyenin bünyesinde imal edildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:59
  1. Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  2. Kuvayi Milliye Caddesi
  • Bekir gökçeBekir gökçe56 dk önce
    Sayın bahçeli bu toroslar belediye başkanını bi araştırsın ataturku somurme devri kapandı ataturk somurusuyle iktidar olsaydı chp olurdu sokakta heykel gexdirmekte neymiş
  • sevil dogansevil dogan56 dk önce
    siz suretleri sökersiniz,biz ona bin yıllık rehber gözüyle bakarız.Sanırım heykelden ürkenler olmuş.
  • Osman19Osman1957 dk önce
    ..... kamu kaynaklarini israf etmek....
  • m.cm.c1 sa önce
    Mersinliyim, nasıl bir anlayışın içinde kaldık anlamadık, Mezitli, Yenişehir ve şimdide Toroslar. Ne zaman bitecek bu put anlayışımız,bi türlü anlayamadık.
  • yavuz selimyavuz selim1 sa önce
    cagdas putperestler..bunlarin cagdasliktan anladigi zaten bu.
  • GERÇEKGERÇEK1 sa önce
    Birgünde istihdam haberlerinizi alalım.Akıl tutulması mı var sizde heykelin ne faydası var.Siz Paşa'yı hiç anlamamışsınız.Onu anlamak demek heykelini dikmek değil yatırım üretim yapmak gelişmişlik düzeyini artırmaktır.Mesela %11.1 bilmem anladınız mı?
  • Cengiz AyCengiz Ay1 sa önce
    Ölünün üzerinden prim yapmaya çalışacak kadar teneke kafalı insanlara iş yapsın diye yetki verenlere acıyorum yazık
  • shy74shy741 sa önce
    en okumuşuna kadar bunlar artık kafayı yemiş
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    Chp-kk,yıllardır heykel yaptı-taptı;İktidar yüzümü gördüde,Bu işmhp ye mi kaldı(((Adam Olunda,Bir Hatim Okutun-Güzel Bir Buluş-İlim-İrfan Yolunda İnsan Eğitin,Orman Kurup-Ağaçlandırın!Bu Basitliklerle Hiç Kimse Atatürkçü Olmazzzzz;Uyanın Artık,Atatürküde Rahat Bırakın-Fatihalar Gönderin!
  • EnginEngin1 sa önce
    Ne yaparsaniz yapin bu milletin gonlunden asla mustafa kemal sevgisini alamazsiniz :)

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