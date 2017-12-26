Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
Mersin'in Toroslar ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi'ne yerleştirilen Mustafa Kemal heykeli kortej eşliğinde traktörle taşındı.26 Aralık 2017 Salı 16:59
Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 ayda yaptırılan heykel için Kuvayi Milliye Caddesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Mustafa Kemal heykeli ilçenin en işlek merkezinde dolaştırıldı.
MHP'li Belediye Başkanı Hamit Tuna, heykelin, belediyenin bünyesinde imal edildiğini söyledi.