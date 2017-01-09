Mustafa Elitaş: Kemal Kılıçdaroğlu kontrolünü kaybetti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz için "Kontrollü darbe" derken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kılıçdaroğlu, kontrolden çıkmış" diyerek tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri öncesinde Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini ile ilgili olarak, "15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz'u hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamentodan OHAL yetkisinin alındığı tarihtir. Şimdi 20 Temmuz darbecileri fiili durumu, anayasal zemine çekmek istiyorlar" dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "15 Temmuz gecesi darbeyi belediye başkanının evinde izleyen Kılıçadroğlu, Türk milletinin kararlı ve basiretli duruşuyla iktidarına ve ülkesine sahip çıkmasının ardından meydanlara çıkmaya başlamıştır. Kılıçdaroğlu kontrolsüz açıklamalarda bulunmaya başlamıştır. Ağzından çıkanın kulağını duymasını tavsiye ederiz. Kılıçdaroğlu heyezan içinde davranış sergiliyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "CHP 15 Temmuz'u kontrollü bir darbe olduğunu düşünüyorsa darbe gecesi Meclis'e neden geldi? Yenikapı'daki tarihi mitinge neden katıldı? CHP'de bu kontrollü darbenin bir parçası mı o halde? Bu nasıl bir siyasi parti, nasıl bir anlayış, nasıl bir muhalefet? Milletimizin işgal ve darbe girişimi karşısında gösterdiği destansı direnişi tarih gururla yazacakken CHP'nin bu söylemlerini de utançla yazacak" diye konuştu.