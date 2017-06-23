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Mustafa Destici'den Yunanistan'a çok sert 'Ayasofya' cevabı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayasofya'da ezan okunmasından rahatsız olan Yunanistan’a tepki göstererek, "Yunanistan ve bütün dünya duysun ki, Ayasofya camidir. Ve en kısa zamanda inşallah tekrar ibadete açılacak ve her vakit ezan okunacaktır" dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 13:08
Mustafa Destici'den Yunanistan'a çok sert 'Ayasofya' cevabı

Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasına tepki göstermeye kalkışan Yunanisan'a Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici tepki gösterdi. Destici, "Yunanistan ve bütün dünya duysun ki, Ayasofya camidir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını sert bir dille eleştiren Destici, "Yunanistan, Kadir Gecesi Ayasofya Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamış. Yunanistan ve bütün dünya duysun ki, Ayasofya camidir. Ve en kısa zamanda inşallah tekrar ibadete açılacak ve her vakit ezan okunacaktır" diye konuştu.

Destici, "Ayasofya Camii'nin inşallah tekrar ibadete açılması ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han, tüm şüheda ve ulemânın da ruhu şâd edilecektir. Yunanistan, önce Selanik sonra Batı Trakya başta olmak üzere işgal ettiği Türk yurtlarında akıttığı kanın, yakıp yıktığı camilerin hesabını verecek" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 13:08
  1. Fatih Sultan Mehmet
  2. Mustafa Destici
  3. Yunanistan
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. Ayasofya
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