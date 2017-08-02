Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mustafa Destici'den uyarı: Bu silahlar hemen imha edilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahlara ilişkin uyarıda bulunarak, "Türkiye'nin bunları imha etmesi gerektiğini bir kere daha altını çizerek vurguluyorum" dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:45
Mustafa Destici'den uyarı: Bu silahlar hemen imha edilmeli

Büyük Birlik Partisi Genel merkez binasında haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sözlerine şehitleri anarak başladı. Destici, “Diyarbakır'da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Yaralı Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şu an bölgede kahramanca mücadele eden askerlerimizin, polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU SİLAHLARI İMHA ETMESİ GEREKİYOR"

Amrika Birleşik Devleti’nin PYD ve YPG’ye 100 tır silah yardımı yaptığına değinen Destici, “Güya bizim sözde müttefikimiz, stratejik ortağımız olan Amerika Birleşik Devletleri dün 100 tır PYD ve YPG’ ye silah yardımı gönderdi. Hepimiz bilmeliyiz ki; bu silahlar bugün DEAŞ için kullanılıyor olabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın ki yarın Türkiye'ye doğru kullanılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri silahları PYD’ ye teslim ettiği noktada ve PYD’nin eline geçer geçmez Türkiye'nin bunları imha etmesi gerektiğini bir kere daha altını çizerek vurguluyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin orada yaptığı sadece DAEŞ’e karşı mücadele eden PYD’yi YPG’yi ya da şirin adıyla Suriye demokratik güçlerini desteklemek değil, orada kendisine bir askeri güç, askeri üst hazırlamaktır. Bugün DAEŞ’e karşı kullanmaktadır. Yarın da Türkiye'ye karşı kullanılacağından hiçbirimizin şüphesi olmaması gerekir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:45
  1. bbp
  2. abd
  3. mustafa destici
  4. YPG
  • MM26 dk önce
    Mehmet can herkes seninkibi korkak degil .canakkaleyi hadirla.bizlen savasacak ulke yurek isder.biz sapirliyiz.
  • OsmanlıOsmanlı34 dk önce
    Korkaklar her zaman ölür kahramanlar bir kez ölür bak uzun yaşayacaksan avrupaya git onlara biat et onların köpekliğini yap
  • MuratMurat36 dk önce
    Neyin varda vuruyosun sen adamların teknolojısıyle adamlarımı vurcan kimin silahiyla kimi vurcanbagırmayla cagırmaCagırmayla olmuyoamarika istese yerle bir eder kim kaldı yanında dostun yok sılah ucak fuze onların kendi sılahını fuzeni ucagını uretmedikten sonra biz mahkumuzbunu bilesiniz lafla olmuyo bu işler
  • HasanHasan42 dk önce
    Türkiyeye karsi kullanilacakmis iyice varsayimlara komplo teorilerine gore yasayacagiz Reis isini bilir boyle bir olasik olsa neden izin versin boyle birseye.
  • MUSAMUSA43 dk önce
    HÜKÜMET SENİN KADAR BİLMİYOR .FIRSATÇI FETOCU TÜRBİNLEREOYNAMAYI BIRAK DEVLET BÖYLEYÖNETİLMEZ YARIN ABD DAYAR UÇAK GEMİSİNİ AKDENİZ'E TURİSTLER KAÇAREKONOMİ ALLAK BULLAK OLUR DOLAR EURO FIRLAR İÇERDEKİ GEZİCİLER AJAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SOKAĞA DÖKÜLÜRALBAŞ'INA BELAYI DOĞRU BU ARAÇLAR MALZEMELERİMHA EDİLMELİ FAKAT UYGUN ZAMANI BEKLENMELİ İŞKEMBEYİ KÜBRA'DAN SIMAMALI SENİN GİBİ GEÇMİŞİNİBİLİYORUZ. BBP' YE YAKIŞMIYORSUN.
  • MehmetCanMehmetCan1 sa önce
    Bilende konuşuyor BilmeyendeSıkıysa vurda onları görelim.ABDadamıperişan eder.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
  1. Serbest piyasada altın fiyatları
  2. Bakan'dan kurban fiyatı açıklaması
  3. Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı
  4. Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye..
  5. Rusya büyükelçiliğine saldırı!
  6. ABD: Savaşırsanız sizi bombalarız
  7. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
  8. Batman'da minibüs ile otomobil..
  9. Ferrari'nin karı yükseldi
  10. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
  11. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
  12. Zebranın hazin sonu
  13. Trump imzayı attı
  14. Yangının zararı büyük oldu
  15. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
  16. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
  17. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
  18. Düzyatan: Birileri benim diziden..
  19. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
  20. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
PKK'dan sızma girişimi!
PKK'dan sızma girişimi!