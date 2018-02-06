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Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zeytin Dalı Harekatı, yılmadan, zafiyet göstermeden, bölge tam temizlenene kadar devam etmeli." dedi.

06 Şubat 2018 Salı 13:52
Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Destici, "Zeytin Dalı Harekatı, yılmadan, zafiyet göstermeden, bölge tam temizlenene kadar devam etmeli." dedi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, "Zeytin Dalı Harekatı yılmadan, zaafiyet göstermeden bölge tam temizlenene kadar devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 2 günlük ziyareti kapsamında, eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı da ziyaret etti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:52
  1. Mustafa Destici
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Afrin

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