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Mustafa Destici'den Meral Aşener'in partisine ilk yorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meral Akşener'in kurduğu partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:06
Mustafa Destici'den Meral Aşener'in partisine ilk yorum

BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiMeral Akşener'in kurduğu partiye ilişkin, "Ortaya çıkan kadroya, kurucular kuruluna baktığımız zaman zaten bir ülkücülük ya da Türk milliyetçiliği iddiasında değil de daha çok merkez iddiası olan bir partiyle karşı karşıyayız." dedi.

Meral Akşener tarafından kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilen partiye ilişkin Destici şunları söyledi:

"Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin ayrışmaya değil, birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz dedim. Ama o arkadaşların böyle bir tercihi oldu, tercihlerine de saygı duyuyorum. Ortaya çıkan kadroya, kurucular kuruluna baktığımız zaman zaten bir ülkücülük ya da Türk milliyetçiliği iddiasında değil de daha çok merkez iddiası olan bir partiyle karşı karşıyayız." yanıtını verdi.

AA

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:06
  1. Mustafa Denizli
  2. Meral Akşener
  • AydınAydın3 sa önce
    Talep yok arz var. Hava civa toplayıp gider. En çok zararı CHP ye verir. CHP HDP ye sarılır.
  • AA4 sa önce
    Cihan’ın ajanları hep orda toplanmiş mili ve yerli olan zaten orda olmazlar
  • Bekiroğlu Bekiroğlu 5 sa önce
    Bu selanik donmesinin tabiki milliyetçilik veya ülkücülük davası oşmaz iyi bir feto partisi artık pensilvanyadakı şeytanın resmen iyi psrtisi oldumeraaaaaaal iyisin iyi hadi
  • Muhammed emin kuraniMuhammed emin kurani6 sa önce
    sen önce muhsin başkanın katledilmesini çöz kripto fetocümüsün acaba? Bu destici karanlık bir adam dikkatli olun.
  • Black eagleBlack eagle6 sa önce
    Bbp ittifak için sinyal mi verdi acaba
  • AhsenAhsen7 sa önce
    Başarılı
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Cia merkezli bir merkez partisi
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