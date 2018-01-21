Mustafa Destici'den ittifak açıklaması

Gazetecilerin seçim ittifakıyla ilgili sorularını cevaplayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"BBP olarak seçim ittifaklarının yolunun açılmasını arzu etmişiz. Bunu başından beri dile getirmişiz. Önümüzdeki seçimlerle ilgili de bu konuda milli ve yerli olanların, milliyetçilerin ve maneviyatçıların daha da açık bir ifadeyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ittifak görüşmelerini yanında olduğumuzu, içinde olduğumuzu ve sonuna kadar da bu ittifakın yanında duracağımız, Büyük Birlik Partisi'nin de bu ittifakın içinde yer alacağını ifade ettik. Dolayısıyla da burada, bir kere daha ifade ediyorum. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında şu an başlayan ve sürdürülen bu ittifak çalışmalarını yanındadır, içindedir ve dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi, bu ittifakın içinde yer alacaktır Allah'ın izniyle. Yerel seçimlerle ilgili bu uyum yasalarını göreceğiz. Yerel seçimlerle ilgili de bir düzenleme var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan bu uyum yasaları ittifak komisyonu çalışmalara başladı. Bu komisyonun kapsamında yerel seçimler de var. Tabi ki biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu sürece destek veriyoruz. Eğer burada da bir uzlaşma sağlanırsa yerel seçimlerde de ani ittifak, yasal hale getirilir, bir uzlaşma sağlanırsa yeni Büyük Birlik Partisi bu ittifakın da içinde yer alır."