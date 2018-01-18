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Mustafa Destici ilk kez açıkladı: Erdoğan beni AK Parti'ye davet etti

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 21:17
Mustafa Destici ilk kez açıkladı: Erdoğan beni AK Parti'ye davet etti

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını cevaplayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

(Süleyman SoyluNuman Kurtulmuş, Yalçın Topçu'nun siyasi parti genel başkanlığından Bakan koltuğuna oturması) "Siyasi kariyetiniz için bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Destici "Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan 'evet' dedik. Numan Bey'in ve Süleyman Bey'in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olarak da ya da şahıs olarak katılmamız yönünde. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı." dedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 21:17
  1. Mustafa Destici
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
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