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Mustafa Destici'den açıklama: Sadece Afrin ile...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin operasyonuna yönelik açıklamada bulunarak “İnşallah, darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum. Çünkü sadece Afrin ile bizim işimiz bitmeyecek.” dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:56
Mustafa Destici'den açıklama: Sadece Afrin ile...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, YPG/PYD'nin, ABD Merkez Kuvvetleri'nin (CENTCOM) de desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde alan açmaya ve bölgeye yerleşmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'nin, uzun zamandır ABD'ye, buna müsaade etmeyeceğini ısrarla söylediğini hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin artık sabrının tükendiği noktaya gelindiğinde de Türkiye, açık ve net olarak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edileceğine, buna müsaade edilmeyeceğini ve Türkiye'nin bu hususta hiç kimsenin gücünü ve kararlılığını sınamaması gerektiğini de çok kararlı bir şekilde ifade etti. Fakat buna rağmen ABD, YPG'ye destek olmaya devam eti. En nihayetinde dün Afrin operasyonu başladı. Bu harekatla birlikte bütün dünya Türkiye'nin ciddiyetini, kararlılığını ve gücünü de görmüş oldu. Türkiye'nin sınanacak ya da test edilecek bir ülke olmadığını, Türkiye'nin istediği anda istediği noktalara operasyon yapabileceğini ve bölgemizde Türkiye'nin evet demeyeceği , Türkiye'nin onaylamayacağı, Türkiye'nin kabul etmeyeceği hiçbir planın ya da projenin de uygulanamayacağını da göstermiş oldu."

'OPERASYONA DESTEK VERMEK HER KİŞİNİN GÖREVİDİR'

Türkiye'nin Afrin yönelik harekatının tamamen hukuka uygun ve meşru olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, hem uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Miletler Konseyi'nin terörle mücadeleden kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak ve bütün bunları yaparken de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne de saygı göstererek, bunu yaptığını ilan etti. Türkiye, CENTCOM- PKK iş birliğinde güneyimizde 'terör devleti' kurulmasına asla müsaade edemezdi. Bu tehdidi ve tehlikeyi ortadan kaldırma adına dün başlayan, bugün kara harekatıyla devam eden bu Afrin harekatına destek vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir. Büyük Birlik Partisi olarak düşmana 'düşman' denilerek, yapılan her hareketin, her harekatın, her hamlenin sonuna kadar yanındayız. Bu, sadece bizim değil; her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da boynun borcudur" diye konuştu.

'PEŞİNE MÜNBİÇ OPERASYONU GELECEK'

BBP Lideri Destici, partisinin, başından itibaren Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyinde terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ve bu anlamda her türlü harekatın yapılması gerektiğini savunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi bu harekattan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da buradan ifade ediyorum ve bu harekatı başlatan hükümeti de tebrik ediyorum, destekliyorum ve inşallah darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum. Çünkü sadece Afrin ile bizim işimiz bitmeyecek, peşine inşallah Münbiç operasyonu gelecek ve daha sonra da Irak'ın kuzeyine de yine CENTCOM şemsiyesi altında yuvalanmaya çalışılan PKK ve YPG'lileri ortadan kaldırma adına da Irak'ın kuzeyine de yine operasyonlar yapılmalıdır ve biz inanıyoruz ki yapılacaktır."

Afrin yönelik harekatın milli mesele olduğunu vurgulayan Destici, "Bizim, hepimizin 'o, bu' demeden, hiçbir gerekçe göstermeden bu operasyona zerre kadar zarar verecek, itibarsızlaştıracak hiçbir yorum, açıklama içinde olmadan, 'ama, fakat, lakin' demeden sonuna kadar milletçe operasyonun arkasında durmak hepimizin yükümlülüğüdür. Hepimizin boynun borcudur. Bu, bir milli meseledir. Bu, bir devlet meselesidir. Dolayısıyla da bu işin şakaya gelir yanı yoktur" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:56
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. ABD
  3. Afrin
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