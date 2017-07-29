Mustafa Denizli'den Milli Takım açıklaması

Teknik direktör Mustafa Denizli, CNN Türk'te açıklamalarda bulunuyor.

Denizli'nin sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Milli takımdan teklif gelirse bunu konuşuruz. Fatih Terim saha dışında yaşananlardan dolayı Milli Takım'ı bıraktı. Şu anda çok üzerine gidiliyor. Arda Turan genç. Bir abisiyle o tarz bir olay yaşamamalıydı. Hata tabii ki. Ancak anlık sinirlenmeler yaşanıyor."