Mustafa Denizli'den Linnes önerisi

Martin Linnes geçen sezon devre arasında transfer edildiğinde Galatasaray’ın başında olan Mustafa Denizli, Norveçli oyuncuyla ilgili olarak Jan Olde Riekerink’e ilginç bir öneride bulundu.

Mustafa Denizli'den Linnes önerisi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:24
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların şu anki teknik direktörü Jan Olde Riekerink'e ilginç bir tavsiyede bulundu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılılara transfer olan Martin Linnes hakkında konuşan Denizli, “Linnes'in ismini listeye yazdığımda, aslında onu sağ bek olarak düşünmemiştim. Eğer görevde kalmaya devam etseydim, onu sağ önde veya orta alandaki 3'lüde tempo yapan oyuncu olarak kullanacaktım. Onun böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.







(Yeni Şafak)
 
EtiketlerGalatasarayDenizliNorveçGalataMustafa Denizli
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