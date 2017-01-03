Mustafa Denizli'den Linnes önerisi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, sarı kırmızılıların şu anki teknik direktörü Jan Olde Riekerink'e ilginç bir tavsiyede bulundu.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılılara transfer olan Martin Linnes hakkında konuşan Denizli, “Linnes'in ismini listeye yazdığımda, aslında onu sağ bek olarak düşünmemiştim. Eğer görevde kalmaya devam etseydim, onu sağ önde veya orta alandaki 3'lüde tempo yapan oyuncu olarak kullanacaktım. Onun böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.













(Yeni Şafak)