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Mustafa Denizli çok sert! 'Aptal yerine koyuyorlar'

Denizli, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:32
Mustafa Denizli çok sert! 'Aptal yerine koyuyorlar'

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, TRTSpor'da yayınlanan "Stadyum" programında Beşiktaş-Antalyaspor maçını yorumladı.

İşte Denizli'nin yorumları:

"Hakemler inanılmaz kötü başladı. Video hakem ilaç olur mu bilmiyorum. İzleyiciler sürekli kesilen oyundan memnun olmayabilir.

Futbolu yorumlayanlar yeniden Amerika'yı keşfetmeye çalışıyorlar. Abuk subuk şeyler konuşuyorlar. İnsanları aptal yerine koyuyorlar. Yorumlarda seviye kaybı var. Oyunun temposunu belirler. Bütün dünyada böyledir. Tribündeki sesler oyunun temposunu yükseltir. 3 puan için oynanmış hazırlık maçı gibiydi. Tribünde biraz boşluk gördüğünüzde bile kötü hissedilir.

'Penaltıyla alakası yok'

Cenk Tosun'un pozisyonunun penaltıyla alakası yok. Temas olacak elbet. Tenis maçı değil yani. Cenk penaltıymış gibi hissetmiş olabilir. Gerçekten penaltı olduğunda oyuncunun hakeme isyanı olur. Cenk acaba bir şey verir mi diye hakeme bakıyordu. Cüneyt Çakır dünya çapında bir hakem. Bir düdükle, bir hatayla değişecek şeyler değil. Cüneyt Çakır için kimse kararında ön yargılıydı diyebilir mi?

Beşiktaş'ın gol yolları sıkıntılı değil. Her iki kanadı da etkili. Sorun yaşamazlar.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:32
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