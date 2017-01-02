Mustafa Denizli, Arda'nın Çin transferini anlattı

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, NTV Spor'da katıldığı programda "Arda bana Çin'den çok yüksek bir teklif aldığını söyledi. Bence ayrılmaz ama emin değilim." dedi.

Mustafa Denizli, Arda'nın Çin transferini anlattı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 04:01
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NTV Spor'daki 90+ adlı programa katılan Mustafa Denizli, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a teklif geldiğini söyledi.

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma için İspanya'ya gittiğini söyleyen Denizli, "Maçtan sonra Arda'ya konuştuk. Bana, kendisine Çin'den gelen çok yüksek bir teklif olduğunu söyledi" dedi.

 Arda Türkiye'de oynuyor olsaydı kendisine hiç düşünmeden git diyeceğini belirten tecrübeli hoca, "Arda çok farklı bir yerde oynuyor o yüzden kendisine git demedim. Arda Turan sadece bir futbolcu bir sosyal sorumluk projesidir" ifadelerini kullandı.

"BENCE AYRILMAZ AMA EMİN DEĞİLİM"

Milli yıldızın takımda çok fazla sevildiğini söyleyen Denizli, "Arda'yı Barcelona'da en fazla Messi ve Iniesta seviyor. Onların ardından Suarez ve Neymar geliyor. Böyle bir 4'lü hangi oyuncuyu seviyorsa o futbolcu o takımdan gitmez. Bu yüzden Arda'nın takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama emin değil değilim" şeklinde konuştu.

 
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