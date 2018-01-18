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Mustafa Cengiz: Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor

Galatasaray Başkan adayı Mustafa Cengiz, “Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz” dedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:15
Mustafa Cengiz: Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor

20 Ocak’ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Mustafa Cengiz, Levent'te düzenlediği toplantıda kulüp üyeleriyle buluştu. Seçimlerin normal takvimde yapılması gerektiğini belirten Cengiz, "Cumartesi günü tabiri caizse bize dayatılan, hiç beklemediğimiz, Galatasaray etik ve değerlerine aykırı, yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz. İsterdik ki bu camia normal zamanda seçime gitsin, herkes eşit olarak hazırlanabilsin, eşit bir yarış olsun. Şeffaflık ve dürüstlük sözleriyle karşınıza çıkıyoruz. Sizlere asla gerçek olmayan şeyler söylemeyeceğiz. Seçimi kazandığımızda şampiyon olsak bile mayısta tekrar seçime gideceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu.

“Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin”

Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali, idari ve sportif durumu bildiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Bakın size açıkça söylüyorum. Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz. Galatasaray'ın borçlarını yöneteceğimiz gibi finansman kaynaklarını çeşitlendireceğiz. Galatasaray'ı en kısa sürede layık olduğu yere taşıyacağız. Bu layık olduğu yer Avrupa'nın tepesi, uzun vadede ise dünyanın zirvesidir. Bu hedefe ulaşmak için atalarımızdan miras kalan Riva ve Florya'yı en iyi şekilde değerlendireceğimiz gibi Galatasaray Adası'nı da satmayacağız, sattırmayacağız” şeklinde konuştu.

“Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın”

Kulüp üyelerini 20 Ocak’taki seçime davet eden Cengiz, “Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2,5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız lütfen bize oy atmayın. Ancak değilseniz.... Şundan emin olun ki biz asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz’in konuşmasının ardından seçim listesindeki kişileri tanıttı. Cengiz'in listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Celal Açar Ahmet Sabri Şenkal Acar Baltaş Nejat Güney Okan Böke Adil Aaraboğlu Emre Erdoğan Cenk Soyer Hacı Hüseyin Toprak Ahmet Ünal Çeviköz
Yedek üyeler: Mahmut Recevik Mehmet Öner Cansever Dinç Üner Erol Özmandıracı Arif Badur

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:15
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