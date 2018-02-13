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Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'Tazminatını verip yollarız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp çalışanları ile bir araya geldi.

13 Şubat 2018 Salı 13:02
Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'Tazminatını verip yollarız'

Ocak ayında göreve gelen ve büyük mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp personeli ile Türk Telekom Stadı'nda buluştu. 

Maaşlarını zamanında alamadığı için uzun süredir problem yaşayan çalışanlara Cengiz, "3.5 aylığına göreve gelmedim" dedi. 

Mayıstaki seçimde tekrar aday olacağını vurgulayan başkan, "Ekibimle tüm planlarımızı gelecek 3 yıla göre yapıyoruz. Sıkıntılarınızı çözmek için süre istiyorum. Kimseyi çıkarmayı düşünmüyoruz. Bizimle çalışmak istemeyen olursa tazminatını son kuruşuna kadar ödeyip yollarımızı ayırırız" diye konuştu.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 13:02
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