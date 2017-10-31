Mustafa Armağan'a hapis cezası verildi
Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.31 Ekim 2017 Salı 15:53
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısındaki yazısında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret " ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezayı ertelemedi.