Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mustafa Armağan'a hapis cezası verildi

Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Ekim 2017 Salı 15:53
Mustafa Armağan'a hapis cezası verildi

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısındaki yazısında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret " ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezayı ertelemedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 15:53
  1. Mustafa Armağan
  2. hapis cezası
  3. atatürk
  4. hakaret
  5. Mustafa Kemal
  • Mehmet MücahitMehmet Mücahit1 sa önce
    Yazıklar olsun, fikir özgürlüğü istiyoruz
  • Serkan Serkan 1 sa önce
    Bide utanmadan bu yobazı 1 yıl vermişler.bu oluşumun içerden çıkmaması gerek
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Aaaa öldürmemişler mi? Ataya hakaret etmekte ne oluyor, Armağandan ziyade onun alıntı yaptığı Latife hanımada ceza verilmeli, mezarından çıkartıp dar ağacında sallandırmalı bu atatürk düşmanlarını demi ama!!!
  • ceyhunceyhun1 sa önce
    O dergiyi aldım.zerre kadar hakaret yok.tarihi belgelerle ispatı bir yazı ve hakaret değil.mesela Latife hanımın m.kamal için söylediği çakma Napolyon benzetmesi yazmış
  • Salih ÖzdamarSalih Özdamar1 sa önce
    Kim demiş Dünyada kominizm bitti diye. Belgelerle de olsa tarihi gerçekleri açıklamak suç. Ve bu ülke demokrasiyle yönetiliyor. Yenilir mi yoksa, yutulur mu yoksa, gargara mı yapılır böyle demokrasi ile. Kaldırın şu 5816 ucubesini. Kabile devletinde bile yok böyle uygulama. Hani Türkiye kabile devleti değildi.
  • ihsihs1 sa önce
    Düşünce özgürlüğü bu olsa gerek?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    1 yıl nedir ya? Ataya hakaret ediyor bu herif, en az 10 yıl tek kişilik hücrede sadece ekmek ve su verilmesi lazım.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O ülke şokta… Başkentte patlama, ortalık kan gölü… Çok sayıda ölü var
  1. O ülke şokta… Başkentte patlama,..
  2. Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı!..
  3. Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez..
  4. Son dakika… Başbakan’dan kritik ziyaret
  5. İsrail Gazze sınırında bir tüneli..
  6. Alesger "Sessiz İşgal" kitabını Emine..
  7. CHP'li vekillerin skandalları bitmiyor
  8. Güzel günlerden kalıcı bir iz
  9. Milyonlarca emeklinin beklediği zam..
  10. AK Parti'den istifa açıklaması
  11. Emine Erdoğan, TDV Bakü Türk..
  12. Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi..
  13. İngiltere'ye büyük şok! Binlerce kişi..
  14. Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı?..
  15. Daha ilk günden sert kavgalar… Oda..
  16. İyi Parti'den flaş Bahçeli açıklaması
  17. İslâm coğrafyasından sorumluyuz
  18. Yazılım müfredata girmeli
  19. Irak'tan İsrail bayrağı kararı
  20. Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar
Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’