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Mustafa Armağan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Armağan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:57
Mustafa Armağan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Armağan, "Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Armağan'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezayı tecil etmedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:57
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