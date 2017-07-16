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Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı

15 Temmuz'u aşağılayan yönetmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı fakat Almanya'ya gittiği öğrenildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:17
Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı

15 Temmuz destanına hakaret ederek alçakça yorumlar yapan yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı verildi.

Fakat Altıoklar'ın bir ay önce Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

"HÖDÜKLERİN ÇAKMA DESTANI"

Mustafa Altıoklar, "Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hodüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları, bir manyağı sultan kılmak için."sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:17
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