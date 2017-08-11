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Mustafa Alkan İhlas Vakfı’nın Ankara Temsilcisi oldu

İhlas Vakfı’nın Ankara’da bulunan yurtlarında idarecilik ve eğitimcilik vazifelerini yürütmekte olan Mustafa Alkan, vakfın Ankara temsilciliğine getirildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:03
Mustafa Alkan İhlas Vakfı’nın Ankara Temsilcisi oldu

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı, Ankara temsilciliği görevine Mustafa Alkan’ın getirildiğini duyurdu.

İhlas Vakfı’ndan yapılan açıklamada, ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsünün kazanılması ile vakıf olarak önemli bir sorumluluk alındığı ifade edilerek, “Bu sorumluluk dahilinde; ülkemize ve milletimize daha iyi hizmetler sunabilmek için başkentimiz Ankara’da yeniden yapılanmaya gidilerek Ankara temsilciliğimize Mustafa Alkan atanmıştır” denildi.

Mustafa Alkan Kimdir?

1966 yılında Çorum’da doğan Mustafa Alkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Bilgisayar Mühendisi olarak uzun yıllar başta İhlas Holding bünyesindeki bilişim şirketleri olmak üzere Türkiye’nin önde gelen birçok kuruluşlarında Ankara Bölge Müdürlüğü vazifelerini yürüttü. İhlas Vakfı’nın İç Anadolu Bölge Koordinatörlüğünde çalışmalarına devam edenAlkan, Osmanlıca eserler ile ilgilenmekte olup; İngilizce bilmektedir. Alkan evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:03
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