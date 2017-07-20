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Mustafa Alcan TRT Genel Sekreterliği'ne atandı

Uzun yıllardır TRT bünyesinde emek vermiş deneyimli isim Mustafa Alcan TRT Genel Sekreterliğine atandı. Alcan, yeni TRT kadrosunda görevine yarın başlayacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
Mustafa Alcan TRT Genel Sekreterliği'ne atandı

Uzun yıllardır TRT bünyesinde emek vermiş deneyimli isim Mustafa Alcan, TRT Genel Sekreterliğine atandı.

TRT'de uzun yıllar boyunca spikerlik yapan Mustafa Alcan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile birlikte TRT yönetimine katılan isimlerden oldu.

TRT'deki yeni görevinden önce çeşitli kanallarda görev alan ve gündem programları sunuculuğu yapan Mustafa Alcan, çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim olmuştu.

TRT'de Genel Sekreterlik görevine başlayacak olan Alcan, yeni TRT kadrosunda görevine yarın başlayacak.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
  1. TRT
  2. Mustafa Alcan
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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