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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı harita önerisini geri çekti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita teklifini geri çekti.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:32
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı harita önerisini geri çekti

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde "Rum tarafının tüm önerilerini geri çektiğini" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Ocak 2017'de Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Türk tarafının Birleşmiş Mitlerler (BM) kasasında kilit altında tutulan haritaönerisinin iadesini talep ettiğini anımsattı.

"MASADA HERHANGİ BİR TOPRAK ÖNERİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Bunun üzerine BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov'un Cenevre’de bulunan haritayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teslim ettiğini belirten Sözcü Burcu, "Şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Burcu, harita önerisinin geri çekilmesinin "tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi" doğrultusunda atılan bir adım olduğunu bildirdi.

Cenevre'deki müzakerelerin son günü olan 11 Ocak 2017'de taraflar haritalarını sunmuş ve haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlenmişti.

RUMLARIN TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı da Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:32
  1. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu
  2. Mustafa Akıncı
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