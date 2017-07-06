Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta iki şahsa ait bahçelerde 8 bin 858 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele (UM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, bir şahsın bahçesinde ekili vaziyette 8 bin 848 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş, şahıs hakkında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek ve Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılmış. Ayrıca Malazgirt ilçesinde yapılan çalışmalarda da bir şahsın ikametinin yakınındaki boş arazide ekili halde 5 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş, şahıs hakkında ’Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Muş
  3. Malazgirt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya karıştı! Endişeliyiz
    1. Almanya karıştı! Endişeliyiz
    2. Yanlış yere park edilen arabalara öyle..
    3. İşte Osmanlı padişahlarını deviren..
    4. O ABD içinde bağımsız, 33 vatandaşlı..
    5. İşte tüm transfer haberleri
    6. Vücudunuzdaki ödemi sökmek..
    7. Dünya yıldızı şehri ayağa kaldırdı!
    8. Fikret Orman: Bu sezonun adı...
    9. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları..
    10. Metal parçalarından muhteşem yüzükler..
    11. Klima kullanımına dikkat!
    12. ‘Dikey Orman’ın ilk ağacı dikildi
    13. Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran'..
    14. Ayı saldırısı kameraya böyle yansıdı
    15. Şehit Uzman Çavuş Ceylan son..
    16. Bakanlara 'kırmızı dipli mumla'..
    17. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    18. Dumanı gören, dağa koştu yangın hemen..
    19. TSK’dan teröre büyük darbe
    20. Malatya kayısısı Avrupa’dan vize aldı
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'