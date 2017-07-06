Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele (UM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, bir şahsın bahçesinde ekili vaziyette 8 bin 848 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş, şahıs hakkında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek ve Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılmış. Ayrıca Malazgirt ilçesinde yapılan çalışmalarda da bir şahsın ikametinin yakınındaki boş arazide ekili halde 5 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş, şahıs hakkında ’Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.