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Muş’ta tren otomobile çarptı: 6 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte iş treninin otomobile çarptığı kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Muş’ta tren otomobile çarptı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, il merkezinden Sungu beldesine gitmekte olan Abdulbari Güneş yönetimindeki 06 M 1726 plakalı otomobile, hemzemin geçitte geri manevra yapan iş treni çarptı. Bir müddet trenin arkasında sürüklenen aracın sürücüsü Abdulbari Güneş ile yanında bulunan Gülişan Bilgin, Berat Danışman, Fatma, Zeynep ve Ferit Mişe yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
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