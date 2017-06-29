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Muş’ta trafik kazası: 1 ölü

Muş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:15
Muş’ta trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, Muş’tan Bingöl’e giden Mahmut Akyıldız (51) yönetimindeki 23 BS 680 plakalı tır, merkeze bağlı Yaygın Beldesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mahmut Akyıldız, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:15
  1. Bingöl
  2. Muş
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