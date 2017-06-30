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Muş'ta terör operasyonları: 9 gözaltı

Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 18:03
Muş'ta terör operasyonları: 9 gözaltı

Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1, "Terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen" 1, "Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan" 3 ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan araması bulunan" 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmaların da sürdüğü aktarılan açıklamada, "49. Komando Tugay Komutan yardımcılığında görevli bir astsubay ve İl Jandarma Komutanlığında görevli bir teğmen yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:03
  1. PKK
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. KCK
  4. Muş
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