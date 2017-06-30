Muş’ta terör operasyonları

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, bir kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan bir şahıs, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şahıs, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan aranması bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevli bir astsubay ile İl Jandarma Komutanlığında görevli bir teğmenin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.