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Muş’ta terör operasyonları

Muş’ta FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda 2’si asker 6 kişi gözaltına alınırken, bir kişi de tutuklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:26
Muş’ta terör operasyonları

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, bir kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan bir şahıs, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şahıs, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan aranması bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevli bir astsubay ile İl Jandarma Komutanlığında görevli bir teğmenin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:26
  1. PKK
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. KCK
  4. Muş
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